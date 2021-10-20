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Здоровье20 октября 2021 20:26

Челябинская область может уйти на «ковидные каникулы» раньше, решение озвучат завтра

Регионам с худшими показателями рекомендовано начать выходные 23 октября
Ольга ЩАПИНА
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Южноуральцам рекомендовано сидеть дома.

Южноуральцам рекомендовано сидеть дома.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава региона Алексей Текслер должен принять решение о точной дате ухода на внеплановые каникулы. Президент Владимир Путин подписал указ об объявлении нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы. Однако руководители регионов должны ориентироваться на свою статистику заболеваемостью COVID-19.

— Завтра будут приняты соответствующие распоряжения правительства и губернатора, — сообщила журналистам первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Как будут работать в «ковидные каникулы» музеи, театры, выставки, больницы и поликлиники с 30 октября по 7 ноября, также должны определить правительство и губернаторы.

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