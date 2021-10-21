С начала года 19 000 южноуральцев переехали в новые квартиры при помощи ипотеки Сбербанка

Сбербанк за 2021 год выдал на территории Челябинской области ипотечных кредитов на сумму более 32 млрд рублей. С помощью заемных средств банка свои жилищные условия улучшили около 19 000 южноуральцев.

76% от общей суммы кредитов, что составляет почти 25 млрд рублей, выдано на приобретение готового жилья, на покупку строящегося — 20% (более 6 млрд рублей). Остальная часть приходится на рефинансирование ипотечных займов, индивидуальное строительство жилых домов, военную ипотеку и нецелевой кредит.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

«Сбер делает особый акцент на развитии дистанционных сервисов, которые в условиях пандемии являются особенно удобными и востребованными у клиентов. Дополнительным фактором развития интереса людей к таким предложениям является и экономия времени. Так, сегодня все этапы покупки жилья, не считая одного посещения отделения банка для подписания документов, можно совершить онлайн. К тому же, нашим клиентам доступно огромное количество дополнительных услуг, которые помогают сделать процесс покупки жилья наиболее комфортным и выгодным. Эта услуга позволяет не только снизить ставку по ипотеке, но и защитить самое ценное — свои жизнь и здоровье».

Напомним, что в этом году Сбер первым в России предоставил возможность включения дополнительных расходов в сумму ипотечного кредита. Теперь клиенты Сбербанка с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья могут включить дополнительные услуги в сумму ипотеки при покупке квартиры на вторичном рынке. Эта позволит снизить единовременные расходы клиентов перед сделкой.Кредитными средствами можно оплатить сервисы «Электронная регистрация», «Безопасные расчеты», услугу «Юридическая проверка» и агентское вознаграждение риелтору. Список услуг, которые можно включить в сумму кредита, будет расширяться до конца 2021 года.

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