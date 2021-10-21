Грузовик и иномарку выбросило в кювет после столкновения на заснеженной дороге в Челябинской области

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Серьезная авария произошла поздним вечером 20 октября на трассе М-5 в Челябинской области. ДТП случилось во время снегопада. На 1830-м километре дороги столкнулись грузовой МАЗ и Mazda 6.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

После удара обе машины выбросило в кювет. Легковой автомобиль оказался очень сильно искорежен.

Травмы в аварии получили три человека — водитель и пассажиры легковой машины. Двух пассажиров с места происшествия на скорой помощи увезли в больницу.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Как рассказали в региональной поисково-спасательной службе, женщина, находившаяся за рулем Mazda, получила тяжелые травмы и находилась без сознания. Водителя так зажало в измятом автомобиле, что эвакуировать ее помогли только совместные усилия пожарных, полицейских и спасателей, применивших гидравлический инструмент и лебедку. После этого пострадавшую женщину также смогли доставить в больницу.

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