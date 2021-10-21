В Челябинской области зафиксирован новый антирекорд по смертям от коронавируса

Заболеваемость и смертность в регионе растут Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за последние сутки зарегистрировали самое большое за все время пандемии количество смертей от коронавируса. Болезнь унесла жизни 29 человек.

Количество выявленных случаев заболевания также максимально высоко – 429. Среди вновь заболевших – двое школьников.

По данным областного министерства здравоохранения, сейчас от Covid-19 лечатся 12 тыс. 576 южноуральцев.

За все время в регионе зарегистрировали 106 тыс. 47 случаев заболевания коронавирусом.

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