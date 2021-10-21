В Челябинской области под охрану взяты четыре реки и озеро Еланчик

Фото: Минэко 74. Об экологии официально/telegram.org

Замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков рассказал на комитете заксобрания об исполнении областного закона «Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области». Эколог сообщил, что в этом году в регионе созданы четыре новых памятника природы. Это река Ай от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак, река Юрюзань от Смирновского моста до устья реки Наси, Долина реки Тогузак и озеро Еланчик. Под охрану государства попали 4,6 тысяч гектаров.

Председатель комитета Михаил Махов подчеркнул, что количество охраняемый территорий сократилось, но за счет объединения некоторых их них, общая площадь увеличилась.

— Считаем, что необходимо проработать вопрос введения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, образующихся от посетителей на территориях ООПТ регионального значения, — отметил председатель комитета по экологии и природопользованию Михаил Махов.

За 2021 год минэкологии оштрафовало на особо-охраняемых территориях нарушителей на 8 млн 370 тысяч рублей. Чуть более 5 млн из это суммы оплачены. Возбуждено почти 3 тысячи административных дел.

Сейчас в Челябинской области находятся 157 особо охраняемых природных территорий. Среди них два заповедника, три национальных парка, 20 государственных природных заказников, 128 памятников природы. ООПТ занимают почти 10% от площади региона.

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