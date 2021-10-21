В Челябинске на два дня изменят маршруты троллейбусов

Для троллейбусов закроют дорогу на железнодорожный вокзал Фото: Полина АБРАМОВА

В Челябинске поменяют схему движения троллейбусов. Временные меры коснутся маршрутов №5 и №17

Как рассказали в «ЧелябГЭТ», троллейбусы не смогут проехать по улице Свободы на Железнодорожный вокзал и обратно. На участке произошла авария на коллекторе, в ближайшие дни ее будут устранять. Движение троллейбусов закроют с 23:00 22 октября до 18:00 24 октября.

В этот период троллейбус № 5 будет курсировать во временному маршруту: в прямом направлении по схеме «АМЗ — площадь Революции — ЧТЗ», а в обратном по схему «ЧТЗ — улица Тимирязева — АМЗ».

Троллейбус №17 будет перевозить пассажиров между улицей Молдавской и ЧТЗ, а также в обратном направлении.

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