В Челябинске ветеринар за взятки выдавал документы о безопасности мясных продуктов

На прилавки могла попасть некачественная мясная продукция Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ветврача «Челябинской городской ветеринарий станции по борьбе с болезнями животных» признали виновным в получении взяток и служебном подлоге.

Как рассказали в региональной прокуратуре, специалист за деньги выдавал сопроводительные документы на продукцию предпринимателям, торгующим мясными изделиями. При этом ветеринар не проводил необходимую оценку каждой партии товаров.

В 2018 и 2019 годах ветеринар получил от бизнесменов в общей сложности 600 тыс. рублей.

Во время расследования сотрудник ветстанции признал свою вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и выдал предпринимателей, от которых получал незаконное вознаграждение.

В итоге Советский районный суд Челябинска приговорил горожанина к 2 годам заключения в колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

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