Итоги выездной работы за сентябрь: более 500 организаций и ИП не имеют договор на вывоз ТКО

Фото: ЦКС

В сентябре сотрудники регионального оператора выявили более 500 организаций, уклоняющихся от заключения договора на вывоз твердых коммунальных отходов (далее ТКО). 315 уведомлений о необходимости устранить нарушение федерального законодательства выдано предпринимателям в Челябинском кластере, 138 уведомлений — в Магнитогорском, 98 — в Карабашском кластерах соответственно.

Чаще всего среди нарушителей — представители малого и среднего бизнеса (парикмахерские, точки общепита, небольшие магазины на первых этажах жилых домов, овощные ларьки). В целях экономии юридические лица и индивидуальные предприниматели уклоняются от заключения договоров на вывоз ТКО. Отходы складируют на придомовых контейнерных площадках, таким образом перекладывая затраты на их вывоз на жителей многоквартирных домов или частного сектора. Как следствие «неучтенный мусор» приводит к переполнению контейнеров в жилых районах и может стать причиной появления несанкционированных свалок.

В качестве примера выявления недобросовестных предпринимателей можно привезти несколько эпизодов. Так, в Челябинске в ходе контрольных мероприятий сотрудниками ЦКС уличили в экономии на затратах, связанных с вывозом мусора, ресторан. Отходы организации общепита оседали на контейнерной площадке в одном из дворов Центрального района, что было зафиксировано на фото. Снимки были приложены к требованию к нарушителю заключить договор с региональным оператором. В итоге организация заключила договор.

Выйти на нарушителей закона помогают и жители Челябинской области. Так, с жалобой на растущую у контейнерной площадки свалку (упаковка, коробки и прочие отходы от коммерческой деятельности) в ЦКС недавно обратились жители Миасса. После проверки выяснилось, что расположенная по соседству с домом по улице 8 Марта точка по продаже шаурмы пользуется общей площадкой, но не имеет при этом ни собственного контейнера, ни договора на вывоз ТКО. В итоге организация также заключила договор на вывоз отходов.

Центр коммунального сервиса, напоминает, в соответствие Федеральным законом №89 «Об отходах производства и потребления» собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.

Специалисты ЦКС систематически выезжают в организации, ведут разъяснительную работу, вручают уведомления о необходимости заключить договоры. Сведения о юридических лицах, которые уклоняются от цивилизованной формы обращения с ТКО, региональный оператор направляет в прокуратуру и министерство экологии региона. Практика показала, что это действенный инструмент воздействия на нарушителей закона.

В соответствии с ч.1 ст. 8.2. КоАП РФ за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов предусмотрен штраф:

— для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;

— для юридических лиц — от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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