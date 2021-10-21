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Общество21 октября 2021 10:47

«Пенка» на площади Революции и «Комсомолка» запускают конкурс с подарками от издательского дома «Комсомольская правда»

Как принять участие?
Источник:kp.ru
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С понедельника по воскресенье при покупке номера «Комсомольская Правда» и чашечки кофе в кофейне «Пенка» вы получите лотерейный билетик. Розыгрыш будет проводиться каждый понедельник в 12:30 в прямом эфире инстаграм-аккаунта @penka74.

Фото: ИД "Комсомольская правда"

Фото: ИД "Комсомольская правда"

В подарок победитель получит книгу из серии «История России». Эта литературная летопись может стать вашим семейным сокровищем: перечитаете сами, расскажете детям, прочтете внукам — так и переходит слава предков от поколения к поколению, связывая их. А это сегодня нам так нужно.