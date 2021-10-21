Студентов челябинского колледжа кормили в антисанитарных условиях

В столовой нашли старую посуду и плохо отмытую тару. Фото: прокуратура Челябинской области

В столовой Челябинского государственного колледжа «Рост» обнаружили нарушения санитарных норм. Проверку провели сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора после того, как студенты пожаловались в интернете на состояние столовой. Молодые люди рассказали о тараканах, ползающих по аппарату для приема безналичных платежей, стоящему на кассе.

Как рассказали в пресс-службе областей прокуратуры, в цехе по приготовлению пищи во время проверки нашли плохо отмытое оборудование с остатками сырья, сколотую и поцарапанную посуду. По углам помещения пауки сплели паутину.

— В образовательной организации контроль за соблюдением санитарных норм и правил при организации питания надлежащим образом не осуществлялся, что повлекло нарушения прав учащихся на охрану здоровья и безопасные условия обучения, — заключили в надзорном ведомстве.

Заведующую производством привлекли к административной ответственности за антисанитарию. Женщину могут оштрафовать на сумму от 500 до 1 тыс. рублей.

Прокуратура также потребовала у директора колледжа устранить все нарушения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru