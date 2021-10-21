В Челябинской области ввели карантин из-за бешенства

С начала года бешенством заразились 14 собак Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области за три недели октября зарегистрировали четыре случая бешенства животных.

В Фершампенуазе от опасного вируса погибла кошка, в поселке Черниговский Агаповского района — собака, в Магнитном сельском поселении Агаповского района умерла корова, а в Кочердыкском сельском поселении Октябрьского района — енотовидная собака.

Во всех населенных пунктах, где зафиксировали случаи бешенства, ввели 60-дневныйкарантин.

— Челябинская область стабильно входит в число регионов Российской Федерации с наибольшим количеством смертей животных от вируса бешенства, — рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

С начала года в Челябинской области от бешенства пали 58 животных, в том числе 23 лисы, 14 домашних собак и одна енотовидная, 3 коровы и 17 кошек.

Ранее в Челябинской области обнаружили очаги африканской чумы свиней. Один из них находился на территории исправительной колонии.

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