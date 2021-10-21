Экстренное предупреждение о снеге, гололеде и сильном ветре в Челябинской области продлили на сутки

Провода и деревья покроют изморозь и налипший мокрый снег Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В региональном ГУ МЧС продлили действие предупреждения об опасных погодных условиях до 22 октября. В Челябинской области продолжатся сильные и очень сильные снегопады, на дорогах сохранится гололедица, а провода покроются изморозью. Кроме того, будет дуть сильный, с порывами до 20 метров в секунду, ветер. Особенно сложной, по прогнозу метеорологов, окажется ситуация в горных районах.

Ранее специалисты предсказывали, что к выходным установится сухая погода. Но обновленная версия метеопрогноза уже не позволяет на такое надеяться.

В субботу 23 октября будут идти небольшие дожди, умеренные осадки продолжатся и в воскресенье.

Напомним, в Челябинске минувшей ночью прошел первый сильный снегопад. Утром из-за налипшего снега сломались деревья. Подорожали услуги такси. Из-за погодных условий временно закрывался городской аэропорт.

На заснеженной дороге в окрестностях Миасса произошла серьезная авария. Столкнулись легковая иномарка и большегрузный автомобиль, обе машины выбросило в кювет.

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