Степан Фирстов предложил отправлять южноуральцев на лечение в другие регионы

Фото: партия пенсионеров

С такой инициативой депутат Законодательного собрания, руководитель Челябинского регионального отделения Партии пенсионеров выступил на заседании комитета ЗСО по социальной политике. По словам Степана Фирстова, эта мера поможет повысить доступность медицинской помощи для жителей области.

— На депутатских приемах люди жалуются мне, что испытывают большие трудности в получении планового лечения кардиологических и других серьезных заболеваний, что негативно сказывается на их здоровье, — поясняет лидер фракции Партии пенсионеров в областном парламенте. — Понятно, что основное внимание сейчас уделяется борьбе с коронавирусом. Но и о лечении остальных заболеваний не стоит забывать. Как накануне сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, заполняемость больничных коек в регионе составляет 95 %. Если система здравоохранения Челябинской области не справляется с ситуацией, то вижу выход в том, чтобы дать возможность нашим жителям получать плановую бесплатную медицинскую помощь в соседних регионах — по закону они имеют такое право.

Фото: партия пенсионеров

Степан Фирстов адресовал этот вопрос министру здравоохранения региона Юрию Семенову, который отчитался о работе ведомства на заседании комитета по социальной политике.

Лидер южноуральских «пенсионеров» также предложил переименовать ранее созданную рабочую группу Заксобрания по дефициту медицинских кадров в рабочую группу по здравоохранению в целом.

Фото: партия пенсионеров

— В условиях новой волны коронавируса такой подход мне видится более правильным, в том числе с точки зрения функционала этой структуры,- отметил Степан Фирстов.- Полномочия этой рабочей группы должны быть расширены. Власти региона должны напрямую слышать мнение представляющих народ депутатов о положении дел в здравоохранении, в первую очередь от представителей врачебного сообщества. Открытое обсуждение болевых точек в медицине региона и поиск совместного решения проблем отвечает интересам всех южноуральцев.

По мнению Степана Фирстова, возглавить рабочую группу Законодательного собрания по здравоохранению также должен доктор. Он предложил кандидатуру Александра Журавлева, врача по профессии.