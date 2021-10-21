В Челябинской области благоустроят 16 сельских социальных объектов

В четырех сельских районах Челябинской области ведутся работы по обновлению социальных, культурно-спортивных объектов. Финансирование на благоустройство по государственной программе комплексного развития сельских территорий увеличилось по сравнению с прошлым годом на 11 млн рублей и составило 137 млн рублей.

В рамках госпрограммы, которая финансируется из областного и федерального бюджетов, до конца 2021 года, помимо объектов благоустройства, завершится строительство дороги в Красноармейском районе, сельскими жителями будет приобретено (или построено) более 3 тыс. квадратных метров жилья. О реализации программы на заседании комитета по аграрной политике областного Законодательного cобрания доложил заместитель министра сельского хозяйства региона Евгений Недбайло.

На финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий в 2021 году запланировано 410,9 млн рублей, из них 316,8 млн рублей — средства федерального бюджета и 94,1 млн рублей — из областного бюджета. Они направляются на реализацию трех направлений программы: улучшение жилищных условий селян, строительство автодорог в сельской местности и благоустройство общественно значимых объектов.

Социальные выплаты на улучшение жилищных условий в общем объеме 85,2 млн рублей (в том числе 71,2 млн рублей — из областного бюджета) уже получили 53 семьи. На эти средства ими будет построено или приобретено 3 616 кв. метров жилья.

Новая автодорога протяженностью 8,2 км будет введена в эксплуатацию в Красноармейском районе, соединив село Пашнино с дорогой Канашево — Калуга-Соловьевка.

В рамках направления по благоустройству в Увельском, Кизильском, Брединском и Верхнеуральском районах ведется строительство и реконструкция 16 объектов социальной инфраструктуры. На эти работы из областного и федерального бюджетов выделено 137,4 млн рублей. Одиннадцать объектов уже завершены, остальные пять будут обновлены до конца года.

В Кизильском районе после ремонта уже открылась районная библиотека, клуб в селе Полоцком. Капитально отремонтированы кровли школ в селе Кизильском, поселках Урал, Новопокровский и Карабулак. В поселке Сыртинском обновлен детский сад и спортзал в местном клубе. В Измайловском заканчивается ремонт школьного спортзала.

В Брединском районе капитально отремонтирован клуб в поселке Павловский и скоро откроется обновленный районный Дом культуры, для которого уже приобретен автобус.

В поселках Бабарыкинский и Смеловский Верхнеуральского района также завершаются капитальные ремонты спортзалов в школах.

В с. Кичигино Увельского района до конца года откроет свои двери большой современный культурно-досуговый центр, строительство которого в комплексе с блочной котельной началось в прошлом году.

Как отметил Евгений Недбайло, все эти объекты повышают уровень комфорта жизни в сельских территориях:

— Основное условие программы по обновлению социальной инфраструктуры — местные жители и муниципальное руководство совместно решают, какие выбрать объекты для преобразований, что необходимо сделать для более комфортной и благоустроенной жизни людей. Например, Дома культуры — настоящие центры жизни для села, и за два года действия программы мы смогли их отремонтировать, сделать современными в восьми поселениях. В десяти селах обновлены и построены спортивные объекты. Замечательна программа и тем, что к средствам местных бюджетов и инвесторов 90% необходимых средств добавляется из федерального и регионального бюджетов.

Напомним, что в 2020 году по направлению благоустройства сельских поселений в программе работали 4 района — Увельский, Кизильский, Уйский, Нагайбакский. На реализацию проектов было направлено 126,8 млн. рублей. Были капитально отремонтированы 4 клуба, 6 спортивных объектов, среди которых новый школьный спортивный зал в поселке Нагорный, современное футбольное поле в селе Кизильском, приобретены автобус и автомобиль для социальной сферы, выполнено газоснабжение жилых домов в двух поселках. В Фершемпенуазе построена первая в области сельская лыжероллерная трасса.

Для участия в программе в 2022 году проекты четырех районов уже прошли предварительный конкурсный отбор в Минсельхозе Российской Федерации.