Депутат из Челябинской области отсудил у «ВКонтакте» 1 млн рублей

Контент является интеллектуальной собственностью депутата. Фото: Александр ГЛУЗ

Юрист из Челябинской области, депутат Собрания депутатов Миасского городского округа Сергей Гаврюшкин отсудил у соцсети «ВКонтакте» 1 млн 80 тыс. рублей, а также серьезную неустойку, если социальная сеть не выполнит предписание. Сегодня, 21 октября, народный избранник выиграл апелляцию в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде, который находится в Перми.

Все началось в прошлом году. Сергей Гаврюшкин выложил пост в своих группах во «ВКонтакте» об окончании работ по опиловке деревьев возле местной школы. К нему он приложил четыре фото и одно видео, которые, по его словам, делал лично. Скрины поста разлетелось по нескольким местным пабликам, правда в ином ключе: дескать никакой инспекции не было, а народный избранник «примазался к чужим делам».

Затем в пабликах появилась еще одна фотография, где депутат стоит с бутылкой водки и пасхальным яйцом. Как рассказал Сергей Гаврюшкин, этим снимком он поделился в закрытой группе депутатов.

В ходе разбирательств юрист обратился в администрацию «ВКонтакте» с требованием удалить контент, поскольку в данном случае нарушены его авторские права на фото. Но поскольку реакции от соцсети не последовало, депутат обратился в суд.

За четыре фото, одно видео и пост, который именуется в законе как «литературное произведение» ему присудили компенсацию 1 млн 80 тыс. рублей – это компенсация за нарушение исключительных прав. И еще 29,8 тыс. рублей – возмещение расходов по оплате государственной пошлины по иску.

– В суд я предоставил справку, что соцсеть «ВКонтакте» заработала 22 млрд 600 млн рублей. Таким образом, они могут выплатить мне 1 млн 80 тыс. рублей, – рассказал Сергей Гаврюшкин.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Свердловского арбитражного суда без изменения, жалобу без удовлетворения, говорится в картотеке дел.

Также Сергей Гаврюшкин взыскал судебную неустойку: если решение не будет исполнено, то публик должен платить по 1 тыс. за день каждый день неисполнения судебного акта.

– Поскольку речь идет о шести объектах авторского права, это будет по 6 тыс. в день. Итого 180 тыс. рублей в месяц. Если «ВКонтакте» будет платить мне 180 тыс. рублей каждый месяц, они могут не удалять эти фотографии, – шутит Серей Гаврюшкин.

Впрочем, как говорится в определении суда, «уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства».

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