«Когда построят РМК-Арену»: власти региона рассказали о дальнейшей судьбе гандбольной команды «Динамо»

Фото: "Динамо"

В конце июля спортивное сообщество всколыхнула новость о ликвидации легендарной гандбольной команды «Динамо» («Полет») города Челябинска. Причинами называлась «экономическая нецелесообразность содержания в регионе двух команд по гандболу», в связи с чем Министерство спорта Челябинской области приняло решение создать из двух команд Челябинской области «Динамо» и «Сунгуль» одну команду на базе второй. Из этого факта следовало, что уже единственная гандбольная команда региона будет играть в закрытом городе Снежинск с населением 50 тысяч человек.

Уже в августе ветераны гандбольной команды обратились в региональный штаб партии «Родина» с просьбой разъяснить перспективы развития гандбола в Челябинской области и непосредственно в городе Челябинске, а также принять срочные меры по возвращению «большого» гандбола в город Челябинск, команде которого в этом году исполняется 45 лет». По мнению спортсменов, «болельщики из миллионного города Челябинск и всей Челябинской области будут лишены возможности болеть за команду Суперлиги отечественного гандбола, так как Снежинск является закрытым административным территориальным образованием, куда болельщику просто физически без пропуска не попасть.

Для справки: Челябинская команда по гандболу «Полет» была создана в 1976 г. в основном из гандболистов Челябинского политехнического института (сейчас- ЮУрГУ), института физической культуры, спортклуба им. Чкалова (СКиЧ), а также спортклубов других городов страны. В 1993 «Полет» впервые принял участие в европейских кубках (Кубок кубков, Кубок ЕГФ, Кубок городов) и дошел до финала Кубка Европейской Гандбольной Федерации, трижды становился вице-чемпионом России и дважды бронзовым призером. Дважды команда становилась чемпионами мира среди железнодорожных команд.

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области ответило на обращение общественников. По информации исполнительного директора Фонда П.А. Данилявичуса, «анализ выступлений гандбольного клуба «Динамо» города Челябинска и гандбольного клуба «Сунгуль» города Снежинска в чемпионате России по гандболу среди мужских команд за последние три спортивных сезона показал, что указанные команды регулярно занимали места в конце турнирной таблицы Суперлиги и периодически оказывались в Высшей лиге».

По заверению Правительства Челябинской области, с этой целью произошло слияние двух клубов в «Динамо-Сунгуль», в котором сформирован игровой состав, усиленный лучшими игроками двух клубов Помимо этого, создается новое юридическое лицо в виде автономной некоммерческой организации, которая будет представлять гандбол Челябинской области в чемпионате России. Команда «Динамо-Сунгуль» будет выступать на постоянной основе в Челябинске только после окончания строительства «РМК-Арены», на которой и будет базироваться клуб.

По словам министра спорта и физической культуры Максима Соколова, пока что ветераны и фанаты гандбола могут обратиться в Фонд поддержки спорта, чтобы получить пропуск в закрытый город для просмотра домашних матчей «Динамо-Сунгуль».

«В ближайшие два года быть фанатом гандбола в Челябинской области станет сильно сложнее. Не каждый будет готов пройти бюрократический ад, чтобы попасть на матч любимой команды. Обнадеживает тот факт, что «РМК-Арена» сможет приютить «Динамо-Сунгуль» в столице региона, но хватит ли им места, когда за этим же к руководству арены отправятся команды других, более популярных видов спорта?» — комментирует Сергей Смышляев.