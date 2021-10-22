В Челябинске «поплыли» недавно отремонтированные трамвайные переезды на Северо-Западе

Автомобилисты сомневаются, что плитка приживется в Челябинске. ФОто: пользователь 2а

В Челябинске на перекрестках Чичерина-Победы и Молодогвардейцев-Победы «поплыли» недавно отремонтированные трамвайные переезды. Автомобилисты заметили, что уложенная плитка встала на дыбы. «Комсомолка» связалась с ПСК «Звезда», которая занималась ремонтом.

— Переезды отремонтированные летом опять в кусочки разлетелись, сейчас проезжал Свердловский — Победы, тихий ужас.... Не приживается у нас эта плитка, только асфальт, — пишет Сергей в чате «Транспорт Челябинской агломерации».

— Чичерина — проспект Победы плитка вся поплыла, провернулась острыми углами вверх, — пишет другой пользователь 2а.

— Думаю, бетон бы точно прижился. Видел в каких-то городах. Но почему-то есть ощущение, что износостойкие материалы намеренно не используются, — пишет пользователь Иван.

В ПСК «Звезда» КП-Челябинск сообщили, что уже заказали плитку на замену.

— Сегодня ночью проведем работы по замене плитки, — прокомментировал КП-Челябинск замдиректора Александр Яковлев.

Александр Яковлев уточнил, что речь идет только о переезде Победы-Чичерина. Именно по этому участку пришли замечания от Комитета дорожного хозяйства Челябинска. Перекресток с Молодогвардейцев специалисты также проверят.

Напомним, ремонт трамвайных переездов начался в июне. Всего отремонтируют 26 «зубодробительных» трамвайных переездов. 15 из них, как сообщал замминистра транспорта региона Александр Егоров, уже сделали.

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