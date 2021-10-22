Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия22 октября 2021 9:58

В Челябинске на обледеневшей дороге столкнулись сразу четыре автомобиля

Пострадали три человека, в том числе ребенок
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

Авария случилась вечером 21 октября на проспекте Ленина в Челябинске. Участниками ДТП рядом с домом №12 стали четыре легковых автомобиля.

Водитель Kia Rio, 22-летняя женщина, не выдержала безопасную дистанцию с ехавшим впереди Volkswagen. После столкновения Kia выехала а встречную полосу, где врезалась в Škoda и Hyundai.

Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, на Kia были установлены летние шины. В Челябинске 21 октября выпал снег.

В ДТП пострадали водитель Kia и 31-летняя пассажирка Škoda . Мелкие травмы получил также 10-летний мальчик, ехавший на заднем сиденье Kia.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru