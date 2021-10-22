В Челябинске на обледеневшей дороге столкнулись сразу четыре автомобиля

Фото: ГИБДД Челябинска

Авария случилась вечером 21 октября на проспекте Ленина в Челябинске. Участниками ДТП рядом с домом №12 стали четыре легковых автомобиля.

Водитель Kia Rio, 22-летняя женщина, не выдержала безопасную дистанцию с ехавшим впереди Volkswagen. После столкновения Kia выехала а встречную полосу, где врезалась в Škoda и Hyundai.

Фото: ГИБДД Челябинска

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, на Kia были установлены летние шины. В Челябинске 21 октября выпал снег.

В ДТП пострадали водитель Kia и 31-летняя пассажирка Škoda . Мелкие травмы получил также 10-летний мальчик, ехавший на заднем сиденье Kia.

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