После гибели строителя в Троицке возбудили уголовное дело

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

После гибели рабочего под завалами в Троицке возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, по неосторожности повлекшем смерть человека. Об этом сообщили в региональном СУ Следственного комитета.

По данным ведомства, мужчина получил смертельные травмы при обрушении межэтажного перекрытия. Строитель в момент разрушения конструкций занимался кровельными работами на крыше здания.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают виновных в смерти рабочего.

Напомним, иностранец погиб днем 21 октября, когда на улице Гагарина в Троицке обрушился недостроенный двухэтажный дом на частном участке. Чтобы разобрать завалы, потребовались усилия спасателей и тяжелая спецтехника.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru