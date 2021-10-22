В Челябинской области вернули практику ПЦР-тестирования на коронавирус вне больниц

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области организовали мобильные пункты тестирования на коронавирус вне больниц. Такую практику вернули в Челябинске и Магнитогорске. Мера вызвала ажиотаж у людей: положительный результат анализа является основанием для постановки диагноза и получения QR-кода, который будет обязателен для посещения общественных мест в регионе с 30 октября. Об этом первый заместитель губернатора Ирина Гехт сообщила на брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в области.

— В Челябинске мобильный пункт, где можно сдать ПЦР стоит на Кировке стоит, — сказала Ирина Гехт. — Сейчас мы видим ажиотаж. Это как раз желание получить QR-код в случае, если результат окажется положительным. У нас никогда не было столько желающих сдать мазок в мобильных пунктах, как это было вчера на Кировке.

Если диагноз установлен своевременно, то человек получит QR-код. Но задним числом это сделать невозможно.

— Задним числом поставить диагноз «коронавирус» невозможно, поскольку данные заносятся в федеральную систему БАРС, — сказала Ирина Гехт. — Высокий титр антител не является противопоказанием для вакцинации. Это мнение эпидемиологов.

Добавим, что в Челябинской области охват тестирования на коронавирус на сегодняшний день составляет 426,9 на 100 тысяч населения.

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