В Челябинске двухлетняя девочка погибла после падения с десятого этажа

Ребенок остался без присмотра взрослых Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двухлетняя девочка 21 октября выпала из окна десятого этажа одного из домов на улице Хариса Юсупова в Челябинске. Малышка после падения погибла.

По сообщениям очевидцев, девочка сама сумела открыть окно, оставшись без присмотра взрослых.

В региональном СУ Следственного комитета сообщили, что по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка.

Напомним, в понедельник из окна дома на Комсомольском проспекте в Челябинске выпал мужчина. Он разбился насмерть.

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