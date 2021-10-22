В Челябинске двухлетняя девочка погибла после падения с десятого этажа

Ребенок остался без присмотра взрослых
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Двухлетняя девочка 21 октября выпала из окна десятого этажа одного из домов на улице Хариса Юсупова в Челябинске. Малышка после падения погибла.
По сообщениям очевидцев, девочка сама сумела открыть окно, оставшись без присмотра взрослых.
В региональном СУ Следственного комитета сообщили, что по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка.
Напомним, в понедельник из окна дома на Комсомольском проспекте в Челябинске выпал мужчина. Он разбился насмерть.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru