Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия22 октября 2021 11:27

В Челябинске двухлетняя девочка погибла после падения с десятого этажа

Трагедия произошла в микрорайоне «Парковый»
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ребенок остался без присмотра взрослых

Ребенок остался без присмотра взрослых

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двухлетняя девочка 21 октября выпала из окна десятого этажа одного из домов на улице Хариса Юсупова в Челябинске. Малышка после падения погибла.

По сообщениям очевидцев, девочка сама сумела открыть окно, оставшись без присмотра взрослых.

В региональном СУ Следственного комитета сообщили, что по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка.

Напомним, в понедельник из окна дома на Комсомольском проспекте в Челябинске выпал мужчина. Он разбился насмерть.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru