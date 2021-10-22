Ирина Гехт рассказала, как быть челябинцам с медотводами после введения QR-кодов с 30 октября: «Магазин у дома и канал «Культура» по телевизору»

Добро пожаловать, но без QR-кода вход воспрещен Фото: Иван МАКЕЕВ

После введения QR-кодов для посещения ТРК, баз отдыха, театров, фитнес-центров и других общественных мест, встал вопрос: как быть тем, у кого медотвод. Можно ли показать справку?

Первый вице-губернатор Ирина Гехт во время брифинга ответила категорично: нет. Медотвод дается, если у человека имеется серьезное заболевание. А это значит, что он находится в группе риска и, если подхватит ковид, заболевание будет протекать тяжело.

— Группа риска должна находится дома и минимально выходить в общественные пространства. Да, магазин у дома, канал «Культура» по телевизору, — отметила Ирина Гехт.

Она также добавила, что такие вопросы поступают ей в приемную. Некоторые даже спрашивают: «У меня медотвод, мне что теперь в театр не ходить?»

Куда нельзя попасть без кода и как будет работать общепит, — по ссылке.