Ирина Гехт рассказала, как быть челябинцам с медотводами после введения QR-кодов с 30 октября: «Магазин у дома и канал «Культура» по телевизору»

Добро пожаловать, но без QR-кода вход воспрещен
Фото: Иван МАКЕЕВ
После введения QR-кодов для посещения ТРК, баз отдыха, театров, фитнес-центров и других общественных мест, встал вопрос: как быть тем, у кого медотвод. Можно ли показать справку?
Первый вице-губернатор Ирина Гехт во время брифинга ответила категорично: нет. Медотвод дается, если у человека имеется серьезное заболевание. А это значит, что он находится в группе риска и, если подхватит ковид, заболевание будет протекать тяжело.
— Группа риска должна находится дома и минимально выходить в общественные пространства. Да, магазин у дома, канал «Культура» по телевизору, — отметила Ирина Гехт.
Она также добавила, что такие вопросы поступают ей в приемную. Некоторые даже спрашивают: «У меня медотвод, мне что теперь в театр не ходить?»
Куда нельзя попасть без кода и как будет работать общепит, — по ссылке.