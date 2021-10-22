Насмерть сбивший двух челябинцев водитель попросил досрочно выпустить его на свободу

В ДТП погибли два пешехода
Фото: Артем КИЛЬКИН
Виновник ДТП с двумя погибшими попросил об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима. За решетку мужчину отправили за ДТП, совершенное весной 2017 года в Челябинске. Тогда водитель пьяным сел за руль и наехал на двух мужчин, переходивших улицу Комарова по пешеходному переходу. Оба пострадавших скончались на месте происшествия.
Водителя приговорили к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы, на 3 года лишили прав на управление транспортным соседством, а также обязал выплатить 3,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибших.
Как рассказали в областной прокуратуре, осужденный не возместил потерпевшим причиненный ущерб. В колонии мужчина дважды нарушал порядок отбывания наказания. Суд, обратив внимание на эти сведения, отказал виновнику ДТП в условно досрочном освобождении.
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