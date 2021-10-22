ЧТПЗ и Интерсвязь реализовали совместный проект в сфере промышленного интернета

Фото: Интерсвязь

На Челябинском трубопрокатном заводе (входит в состав Трубной Металлургической Компании), одном из крупнейших предприятий Южного Урала, внедрена собственная разработка компании «Интерсвязь» — инновационная система онлайн-координации работы специалистов. Цифровое решение позволяет оптимизировать технологические процессы и свести к минимуму издержки производства.

Крупная IT-компания Челябинской области — Интерсвязь — уже несколько лет является «поставщиком» высокотехнологичных решений для предприятий реального сектора экономики Челябинской области. Так, в настоящее время на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ) действует цифровая система координации персонала.

Для обеспечения производственных и сопутствующих нужд на ЧТПЗ существует несколько главных понизительных подстанций напряжением 110 кВ. Они получают питание от городской энергетической системы, понижают напряжение и распределяют электричество по цехам и другим потребителям.

«Бесперебойное энергоснабжение цехов предприятия является главным приоритетом работы «Энергосетевой компании ЧТПЗ». Разработанный совместно с компанией «Интерсвязь» проект повышения безопасности процессов на Главной понизительной подстанции (ГПП) позволяет полностью контролировать рабочие процессы, проводимые на объекте, а также повышает уровень безопасности сотрудников», — отметил автор проекта — главный инженер «Энергосетевой компании ЧТПЗ» Александр Тюгаев.

Для улучшения охраны труда и обеспечения стабильности работы системы IT-специалистами Интерсвязи была разработана и внедрена система онлайн-координации. Ключевым элементом инновации является покрытие зон, требующих контроля, камерами видеонаблюдения, передающими сигнал в режиме реального времени, и голосовой двусторонней связью. Видеопоток выводится на специально обустроенное рабочее место диспетчера: специалист может следить одновременно за ситуацией на четырех и более точках. Специальный сервер, установленный на территории предприятия, позволяет обеспечить высокую скорость и качество передачи видеопотока.

Таким образом, ЧТПЗ повысил уровень производственной безопасности благодаря дополнительному контролю своей стратегически важной инфраструктуры, и получил возможность заблаговременно выявлять проблемные точки и предотвращать возможные экстренные ситуации. При этом нагрузка на персонал не возросла.

«Цифровизация и автоматизация технологических процессов на промышленных предприятиях — это мировой тренд. И Челябинский трубопрокатный завод как один из локомотивов экономики региона продемонстрировал свою готовность и нацеленность на следование прогрессу, — отметил генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин. — Каждый запрос от бизнеса мы отрабатываем индивидуально, выстраивая идеально подходящее именно для этой сферы технологическое решение. В итоге создается продукт одновременно и уникальный, и потенциально масштабируемый под нужды любого предприятия или организации».

Добавим, что аналогичный проект был реализован еще на одном предприятии Трубной Металлургической Компании — Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ).

Разработанная компанией «Интерсвязь» система — это универсальный инструмент, подходящий для решения задач разной направленности. Внедрением ее на своих объектах уже заинтересовались представители нефтегазовой, энергетической, промышленной, железнодорожной отраслей, а также муниципальной власти.

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