В Челябинской области вузы и колледжи перейдут на дистанционное обучение

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В нерабочие дни — с 30 октября по 7 ноября — в Челябинской области вузу и колледжи переведут на дистант. У школьников в этот период будут каникулы, а детские сады будут работать в режиме дежурных групп. Об этом первый заместитель губернатора Ирина Гехт сообщила на брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в регионе.

— В нерабочие дни Минпросом рекомендовано объявить каникулы, для среднего профессионального образования — организовать дистант, — сказала Ирина Гехт. — Скорее всего такое решение будет принято и по вузам. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

Для школьников, чьи каникулы заканчиваются 25 октября или 1 ноября, они продлятся. Также перенесутся заезды в загородные лагеря на более поздний срок.

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