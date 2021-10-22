Tele2 открывает салон нового формата в Челябинске

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Новая концепция digital-салона основывается на коммуникационной платформе «Другие правила». Tele2 разработала коммуникацию с посетителем, задействовав современные технологии, что позволяет компании предлагать клиенту уникальный цифровой сервис.

Идейное наполнение салона заключено в создании открытого пространства, которое включает в себя современное оборудование и цифровые решения. Вместо традиционных кассовых зон и больших мониторов в салоне установлена легкая стойка в зоне ресепшен, которая исключает всевозможные барьеры между оператором и посетителям.

23 октября состоится праздничное открытие салона на ул. Сони Кривой, 32. Гостей праздника ждут развлечения и подарки. В дни праздничного открытия салона до 30 ноября 2021 года Tele2 приглашает всех подключиться к сети оператора или приобрести товар или услугу в новом салоне и получить за это подарок от Tele2. Также все клиенты, подключившиеся к сети Tele2 на тарифы «Везде онлайн» и «Мой онлайн+» и внесшие абонентскую плату за три месяца сразу, получат «золотой» номер в подарок. Акция действует до 30 ноября 2021 года.

По информации от пресс-службы Tele2