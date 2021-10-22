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Общество22 октября 2021 12:44

В Ленинском районе Челябинска на все выходные ограничат движение

Это сделают из-за строительства детского сада
Елена КОЛЧИНА
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Для машин участок улицы будет закрыт

Для машин участок улицы будет закрыт

Фото: Евгения ГУСЕВА

На улице Гранитной в Челябинске в предстоящие выходные ограничат автомобильное движение. Проезд будет закрыт на участке рядом с домом №4, недалеко от сквера ТЭЦ и монастырской заимки «Плодушка». Ограничения будут действовать с 8:00 23 октября до 22:00 24 октября.

Как сообщили в мэрии, на территории прокладывают теплотрассу к строящемуся детскому саду.

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