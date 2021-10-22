Ковидные базы в Челябинской области обеспечены кислородом на два-три дня

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ковидные базы в Челябинской области обеспечены кислородом на ближайшие два-три дня. Но к концу октября регион закупит для госпиталей кислородные установки. На цели региональное правительство уже выделило 240 млн рублей. Об этом первый заместитель губернатора Ирина Гехт сообщила на брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в регионе.

— В Челябинской области ситуация с кислородом напряженная, но контролируемая, — сказала Ирина Гехт. — Живём по обеспеченности кислородом на два-три дня. Но такая ситуация по всей стране. Перебои возникли из-за поломки на «Челябтехгазе», который является основным производителем, и дает нам порядка 24 тонн кислорода в сутки.

В ближайшее время, по словам Ирины Гехт, предприятие должно возобновить работу и ситуация исправится.

— Призываю больных не паниковать, — добавила Ирина Альфредовна. — Во всех больницах есть кислородные концентраторы. С конца октября все основные госпитальные базы будут иметь свои установки по обеспечению кислородом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru