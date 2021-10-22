В Курганской области закроют движение по трассе «Иртыш»

Проезд закроют из-за работ на электросетях Фото: Михаил ФРОЛОВ

На трассе Р-254 «Иртыш» в окрестностях Кургана остановят автомобильное движение. Как сообщают в ФКУ Упрдор «Южный Урал», дорогу закроют из-за работ по переустройству линий электропередач.

Движение на 250-м километре трассы (недалеко от села Введенское и аэродрома Логовушка) будет полностью прекращено с 13:00 до 16:00 по местному времени во вторник 26 октября.

Дорожники просят автомобилистов заранее планировать маршруты с учетом ограничений.

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