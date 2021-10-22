Сироты Челябинской области смогут получить квартиру от государства, даже если есть доля в жилом помещении

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На комитете по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области одобрили проект закона о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На уровне региона вводится дополнительное основание для выделения квартиры государством.

Теперь, если ребенку, оставшемуся без родителей, принадлежит доля в квартире, где проживают посторонние люди, а не его родственники, он будет признан нуждающимся в улучшении жилищных условий.

— Таких случаев немного, но они имеют место быть, — пояснил председатель комитета Сергей Буяков. — Например, мать и ребенок являются сособственниками жилого помещения. Мать лишают родительских прав, и ребенок попадает в детдом. Мать перепродает свою долю в праве собственности посторонним людям. По достижении 18-ти лет ребенок возвращается домой и не может фактически проживать в одном жилом помещении с чужими людьми.

Еще одно изменение вступит в силу 1 января 2022 года. Денежную компенсацию за съемную квартиру будет перечислять Министерство социальных отношений Челябинской области. Размер компенсации составляет не более 6 тысяч рублей в городских округах и не более 3 тысяч рублей в муниципальных районах. Компенсация выплачивается детям-сиротам из Списка нуждающихся в жилье.

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