В Челябинской области нашли 160 неисправных маршруток

По челябинским дорогам колесили маршрутки без тормозов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинской области при проверках во время акции «Автобус» обнаружили в общественном транспорте более 1 тыс. нарушений.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 160 автобусов выходили на маршруты с техническими неисправностями или условиями, при которых эксплуатациям транспорта запрещена. У 11 маршруток обнаружились поломки тормозной системы и рулевого управления, — эти машины доставили на спецстоянку, чтобы у перевозчиков не возникло искушения снова отправить их в рейс.

Кроме того, за рулем автобусов поймали двух водителей-бесправников и двух водителей, работающих сверх нормы.

— В период проведения профилактической акции к административной ответственности привлечено 75 должностных лиц, составлено 6 административных материалов в отношении юридический лиц, внесено 51 представление об устранении нарушений законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения, — рассказали в ГИБДД.

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