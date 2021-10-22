В Челябинской области почти 70% педагогов привились от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все больницы и поликлиники во время кратковременного локдауна с 30 октября по 7 ноября будут работать в штатном режиме. Это дает возможность жителям региона, в том числе сделать прививку от коронавируса, которая стала обязательной для представителей связанным с постоянным контактом с людьми профессий. Как рассказала, первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации, показатели вакцинации педагогов, медработников и госслужащих достаточно высокие.

— Обязательная вакцинация введена в отношении педагогов и медработников, государственных и муниципальных чиновников и граждан, которые непосредственно контактируют с другими людьми, оказывают услуги. Они должны поставить прививку до 11 ноября, — сказала Ирина Гехт. — Потом будем смотреть, и принимать меры [по отстранению от работы без QR-кода].

По словам Ирины Гехт, представители этих профессий демонтируют достаточно высокие темпы вакцинации. Прививку от коронавируса сделали почти 70% педагогов, больше 80 % медработников, 70% муниципальных и государственных служащих.

— С учетом того, что у нас еще как минимум три недели есть, чтобы сделать первый компонент вакцины, думаю, никаких проблем не должно возникнуть, — добавила Ирина Гехт. — Как показывает практика, люди с понимаем относятся к этой мере, идут и вакцинируются. Но в каждом коллективе есть человек, который пытается препятствовать этому, откладывая свою прививку буквально на 10 ноября и будоража коллег.

Темп вакцинации от коронавируса в Челябинской области увеличился после введения коронавирусных ограничений. От коронавируса в регионе вакцинировались 36,9% взрослого населения.

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