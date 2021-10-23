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Происшествия23 октября 2021 15:14

В Челябинске полицейский автомобиль опрокинулся после ДТП

Авария случилась на улице Чичерина
Елена КОЛЧИНА
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Фото: vk.com/academ

Фото: vk.com/academ

ДТП с участием полицейской машины случилось днем 23 октября на перекрестке улиц Чичерина и Братьев Каширины х в Челябинске. Момент аварии попал на запись камеры уличного наблюдения.

На кадрах видно, что полицейский УАЗ с включенной мигалкой проезжает по перекрестку. Основной поток машин в этот момент направляется ему наперерез. Машине со спецсигналом удается проехать почти весь перекресток, но в этот момент из-за грузовика появляется еще один легковой автомобиль. Вероятно, за большегрузом его водитель не заметил приближающуюся полицейскую мигалку. Происходит столкновение, УАЗ опрокидывается.

Водитель и пассажир легковой машины, столкнувшейся с УАЗом, вероятно, пострадали не сильно, так как после аварии выбежали из автомобиля и побежали на помощь к людям, оказавшимся в перевернувшейся машине. На место происшествия через несколько минут прибыли пожарная машина и скорая помощь. Информации о пострадавших пока не поступало.

В Челябинске полицейский УАЗ попал в ДТП и перевернулся
Видео: Интерсвязь

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