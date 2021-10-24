В Челябинской области ожидается похолодание и дожди с мокрым снегом

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пасмурная погода в Челябинской области задержится как минимум еще на несколько дней. В понедельник, 25 октября, в регионе ожидаются дожди вперемешку с мокрым снегом. Об этом сообщают синоптики местного гидрометцентра.

Сегодня днем, 24 октября, температура воздуха в Челябинской области составит +8, +13 С°. Будет облачно с порывами ветра до 17 м/c. При этом местами ожидаются умеренные дожди.

В понедельник ночью, 25 октября, столбик термометра в регионе опустится до -1, +4 С°. Днем станет чуть потеплее - +4, +9 С°. На протяжении суток установится облачная погода, также ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет западный со скоростью 3-9 м/c.

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