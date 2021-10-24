В Челябинской области за сутки от коронавируса умерли 30 человек

На Южном Урале продолжает расти число заболеваний коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 436 новых случаев коронавируса. Среди зараженных есть двое школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 107 350. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

От коронавируса умерли 30 человек. Больничные палаты покинули 198 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 88 801 человек. Под присмотром врачей остаются 13 193 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 4,1 млн человек. За прошедшие сутки — 15 606 тестов.

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