Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 октября 2021 8:57

В Челябинске пешеходу ампутировали стопу после наезда трамвая

Инцидент произошел накануне вечером
Ян Стоев
Ян Стоев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

За минувший вечер в Челябинске произошли два ДТП с участием трамваев и пешеходов. В одном из инцидентов пострадавшему ампутировали стопу ноги. Об этом сообщили в городском управлении ГИБДД.

— 23 октября в 23:07 на Шоссе Металлургов напротив дома 24 водитель трамвая №3 совершил наезд на мужчину, который находился на трамвайных путях. В результате происшествия пострадавший был доставлен в больницу с ампутированной стопой, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

Как уточнили в ведомстве, трамваем управляла женщина 1967 года рождения.

Второй инцидент произошел в 21:05 на Свердловском проспекте в районе дома №28А. По данным ГИБДД, 25-летний водитель трамвая №22 совершил наезд на пешехода, переходившего пути в неустановленном месте. В результате ДТП пострадавшего мужчину 1975 года рождения увезли с травмами в больницу.

Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru