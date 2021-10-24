В Челябинске пешеходу ампутировали стопу после наезда трамвая

Фото: ГИБДД Челябинска

За минувший вечер в Челябинске произошли два ДТП с участием трамваев и пешеходов. В одном из инцидентов пострадавшему ампутировали стопу ноги. Об этом сообщили в городском управлении ГИБДД.

— 23 октября в 23:07 на Шоссе Металлургов напротив дома 24 водитель трамвая №3 совершил наезд на мужчину, который находился на трамвайных путях. В результате происшествия пострадавший был доставлен в больницу с ампутированной стопой, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Фото: ГИБДД Челябинска

Как уточнили в ведомстве, трамваем управляла женщина 1967 года рождения.

Второй инцидент произошел в 21:05 на Свердловском проспекте в районе дома №28А. По данным ГИБДД, 25-летний водитель трамвая №22 совершил наезд на пешехода, переходившего пути в неустановленном месте. В результате ДТП пострадавшего мужчину 1975 года рождения увезли с травмами в больницу.

Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

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