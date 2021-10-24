В Челябинской области полицейские за три дня изъяли из магазинов 2,5 тонн нелегального алкоголя

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области полицейские провели проверку магазинов, где продается алкогольная и спиртосодержащая продукция. Только за последние три дня они обследовали 681 торговых точек и складских помещений. При этом в ходе проверок были выявлены 37 нарушений в сфере продаж, а также изъято около 2,5 тонн нелегальной продукции.

— В отношении предпринимателей и продавцов собраны административные материалы. За несоблюдение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (статья 14.16 КоАП РФ) и незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам (статья 14.17.1 КоАП РФ) нарушителям предстоит заплатить штрафы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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По обстоятельствам совершенных более тяжких правонарушений в территориальных органах внутренних дел проводятся проверки, решаются вопросы о возбуждении уголовных дел. Так, в кафе-баре, расположенном в Центральном районе Челябинска, оперативники обнаружили 205 бутылок немаркированной спиртосодержащей жидкости. 267 емкостей нелегального алкоголя полицейские нашли в одном из торговых павильонов Калининского района областного центра. В двух магазинах Металлургического района полицейские изъяли 1260 бутылок со спиртным неизвестного происхождения. Еще 920 емкостей с нелегальным алкоголем полицейские обнаружили в продуктовом магазине Тракторозаводского района. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства поступления высокоградусных напитков в розничную сеть, устанавливаются лица, причастные к незаконному обороту спиртного.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

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