В Челябинской области задержали серийного мошенника, обманувшего садоводов с установкой теплиц на 153 тысячи рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области в дежурную часть МО МВД России «Карталинский» поступили заявления от местных жителей, которые сообщили о совершенном в отношении них мошенничестве. Потерпевшие пояснили, что все они обращались к одному и тому же человеку, разместившему в интернете объявление об изготовлении теплиц, металлических ворот и заборов. Граждане вносили ему предоплату, однако мужчина затем неоднократно переносил сроки выполнения работ, а впоследствии и вовсе переставал выходить на связь с заказчиками.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель.

— На сегодняшний день следствием установлена причастность подозреваемого к трем аналогичным фактам противоправного деяния. Общая сумма ущерба составила 153 тысячи рублей. Деньги злоумышленник потратил на личные нужды, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас он находится под подпиской о невыезде и ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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