В Магнитогорске автомобиль с пассажирами слетел с моста в реку Урал

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Магнитогорске легковой автомобиль слетел с моста в реку Урал в районе поселка Новосавинский. Инцидент произошел сегодня днем, 24 октября. Об этом сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

— Lada Priora по неустановленной пока причине пробила ограждение и сорвавшись с пятиметровой высоты затонула на глубине двух метров. По словам очевидцев, никто из машины не успел выбраться, — сообщили в пресс-центре ПСС региона.

В настоящий момент водолазы Магнитогорского отряда поисково-спасательной службы ведут поиски пропавших на месте ЧП.

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