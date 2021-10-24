В упавшей с моста в реку машины в Магнитогорске погиб 50-летний водитель

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Стали известны подробности происшествия в Магнитогорске, в котором легковушка вылетела с моста в реку Урал. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в машине находился один человек.

— Тело мужчины 1971 года рождения достали сотрудники поисково-спасательный службы. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел сегодня днем, 24 октября, недалеко от поселка Новосавинского. Автомобиль Lada Priora при неизвестных обстоятельствах слетел с моста и утонул в реке Урал. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы найти тело погибшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru