Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 октября 2021 13:35

В упавшей с моста в реку машины в Магнитогорске погиб 50-летний водитель

Поиски мужчины велись несколько часов
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Стали известны подробности происшествия в Магнитогорске, в котором легковушка вылетела с моста в реку Урал. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в машине находился один человек.

— Тело мужчины 1971 года рождения достали сотрудники поисково-спасательный службы. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел сегодня днем, 24 октября, недалеко от поселка Новосавинского. Автомобиль Lada Priora при неизвестных обстоятельствах слетел с моста и утонул в реке Урал. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы найти тело погибшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru