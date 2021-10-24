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Спорт24 октября 2021 14:23

Челябинец Виктор Михайлов выиграл «золото» чемпионата мира по кикбоксингу

Спортсмен в весовой категории до 63, 5 кг стал лучшим в самом жестком разделе этого вида единоборств — К1
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
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Виктор Михайлов завоевал титул чемпина мира по кикбоксингу 2021 года. Фото соцсети.

Виктор Михайлов завоевал титул чемпина мира по кикбоксингу 2021 года. Фото соцсети.

Турнир, собравший лучших кикбоксеров мира, прошел в Италии. 26-летний челябинец Виктор Михайлов в финале чемпионата мира выиграл у представителя Кыргызстана. По пути к финалу Михайлов в весовой категории до 63, 5 кг провел пять боев, в 1/4 и 1/2 финала поочередно выиграл у представителей Мексики и Украины.

После победы Виктор Михайлов сказал, что это для него третий чемпионат мира, и только с третьей попытки ему удалось завоевать этот почетный титул.

— В финале я четко придерживался плана боя. Провел поединок четко и хладнокровно. Я уже 20 лет в этом виде спорта. Пролил много пота и крови, вложил много сил и труда, и с третьей попытки завоевал звание чемпиона мира. Это очень важная победа, — отметил Виктор Михайлов.

Виктор Михайлов семикратный чемпион России, чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира 2015 года.

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