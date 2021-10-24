Атлет из Курганской области стал чемпионом мира по гирьевому спорту

Иван Самочернов завоевал "золото" на соревнованиях. Фото: Управление по физической культуре и спорту Курганской области.

Атлет из Курганской области Иван Самочернов одержал победу на чемпионате мира по гирьевому спорту. Он представил свой регион в составе сборной России в упражнении «толчок длинный цикл» в весовой категории 85 кг. Об этом сообщает Управление по физической культуре и спорту Курганской области.

— Поздравляем Ивана Самочернова с победой на Чемпионате мира по гиревому спорту 2021 года! С результатом 94 подъема курганский спортсмен одержал уверенную победу, — говорится в сообщении.

Соревнования по гирьевому спорту проходят в столице Венгрии в Будапеште с 21 по 25 октября. Иван Самочернов живет в Каргапольском районе и тренируется в ГАУ «Центр спортивной подготовки и проведения спортмероприятий Курганской области».

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