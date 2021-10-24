«Трактор» в Новосибирске с «сухим» счетом уступил «Сибири»

"Трактор" в Новосибирске уступил "Сибири" 0:2. Фото ХК "Сибирь".

Сегодня «медведи» сыграли против одного из аутсайдеров Восточной конференции КХЛ. До конца второго периода команды не могли «распечатать» ворота друг друга, но незадолго до сирены на перерыв у «Трактора» поочередно удалили двух игроков. «Сибирь» в формате 5 на 3 открыла счет.

В середине третьего периода сибиряки увеличивают преимущество, поведя в счете 2:0. Этот счет сохранился до финальной сирены. Кстати, в стартовом матче чемпионата КХЛ челябинцы в овертайме на своей площадке выиграли у сибиряков.

26 октября болельщиков ждет южноуральское дерби — в Магнитогорске «Трактор» сыграет с «Металлургом». А с 30-го октября черно-белые начнут трехматчевую домашнюю серию. В Челябинске «Трактор» поочередно сыграет с «Ак Барсом» (30 октября), «Витязем» (1 ноября) и «Адмиралом» (3 ноября).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru