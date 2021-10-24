В полиции Челябинской области рассказали, какими способами пользуются мошенники при обмане людей в интернете и по телефону

Каждый день мошенники изобретают различные способы отъема денег у населения. Фото: Александр Подгорчук

Территориальными органами внутренних дел Челябинской области ежедневно регистрируются факты дистанционного обмана местных жителей. Потерпевшие после общения по телефону отдают неизвестным сотни тысяч рублей. Злоумышленники, используя различные предлоги, выманивают у граждан сбережения, а порой даже вынуждают взять кредит. Мошенники, как правило, представляются сотрудниками банковских структур, правоохранительных органов либо специалистами иных финансовых организаций. Далее применяется психологический прием «запугивание» либо собеседнику делается сказочно выгодное предложение. В ГУ МВД по Челябинской области рассказали, к каким способам чаще всего прибегают мошенники, а также о том, как избежать обмана со стороны злоумышленников.

Предложение заработать

Наверное, никто не откажется от возможности дополнительного заработка или удачного инвестирования. Только вряд ли представители солидных коммерческих структур станут обзванивать случайных людей и на полном серьезе делать выгодные предложения. Так что не стоит доверять неизвестным людям, предлагающим легкий заработок.

«Вам положена компенсация»

Злоумышленники заверяют собеседника, что он стал жертвой обмана недобросовестных продавцов при покупке каких-либо товаров через Интернет. Теперь ему полагается денежная компенсация и возмещение морального вреда. Для убедительности в этой цепочке могут появиться так называемые «юристы» и «правоохранители».

«На вашем счете зафиксирована подозрительная активность» или «сохранность ваших сбережений под угрозой»

Лжесотрудник банка внушает собеседнику, что он может лишиться сбережений и предлагает решение: скорейший перевод денег на «безопасный счет». Помните, банковские работники не предлагают совершить перевод денег на другой счет.

«Вы участвуете в спецоперации по изобличению мошенников»

Вас ждет общение с невидимым сотрудником «правоохранительных органов», который сообщит, что именно с вашей помощью удастся раскрыть преступную сеть недобросовестных банковских работников. Для большей достоверности вас засыпят выдержками из уголовно-процессуального законодательства.

«На ваше имя подана заявка для оформления кредита»

Вы объясняете «банковскому работнику», что никаких сделок не планировали совершать, и телефонный собеседник вам верит, только этого недостаточно. Вас заверят, чтобы остановить процесс, необходимо оформить настоящий кредит и перевести деньги на указанный счет.

Мошенники довольно часто изобретают все новые способы отъема денег у населения. Только за последние два дня южноуральцы перевели обманщикам 3 миллиона 175 тысяч рублей. Среди пострадавших от действий злоумышленников - простые работники, безработные и руководитель организации, люди пожилого возраста и студент университета. Помимо этого, еще троих жителей Челябинского области под предлогом дополнительного заработка в сети Интернет мошенники уговорили отдать 1,5 миллиона рублей. Потерпевшими стали один безработный и двое пенсионеров. По всем фактам совершенных противоправных деяний в территориальных органах внутренних дел возбуждены уголовные дела.

Полицейские напоминают, что не стоит доверять незнакомцам и нужно сохранять бдительность. Как только неизвестный в телефонном разговоре или в мессенджере сообщает, что необходимо внести деньги на какой-либо счет или запрашивает приходящие в СМС коды и пароли, сразу прерывайте общение. Если же вы, следуя инструкциям мошенников, все-таки дошли до отделения банка, то обратитесь за помощью к работникам. Перед совершением под диктовку злоумышленников каких-либо финансовых операций проконсультируйтесь у специалистов или посоветуйтесь с родными и близкими. Помните, безопасность ваших денег зависит от вас самих.

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