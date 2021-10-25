В ТРК в Челябинской области всю неделю будут работать пункты вакцинации

Прививки будут делать в торговых центрах и гипермаркетах Фото: Кирилл САДЫКОВ

С 30 октября попасть в торгово-развлекательные комплексы Челябинской области смогут только обладатели QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. Это значит, что в ноябре пункты вакцинации, обычно открывавшиеся в ТРК по выходным, работать не смогут. Однако у южноуральцев остается шанс бесплатно сделать прививку, не отходя далеко от дома. Перед введением ограничений график работы прививочных пунктов изменили. Теперь посетить их можно и в будние дни.

Чтобы привиться от коронавируса, совершеннолетним посетителям ТРК нужно иметь с собой удостоверение личности, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Потребуется также заполнить анкету, чтобы данные о прививке смогли внести в федеральный реестр, а сам вакцинированный без проблем получил QR-код.

Перед прививкой медики проводят общий осмотр: проверяют давление, температуру тела, содержание кислорода в крови, спрашивают о состоянии здоровья и наличии хронических заболеваний.

В будние дни на этой неделе пункты вакцинации откроются в ТРК, на ледовых аренах и даже в цирке. Вот график их работы:

Челябинск

с 25 по 29 октября

ТРК «Алмаз» (12:00 - 16:00)

ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен» (13:00 - 16:00)

ТРК «Кольцо» (16:00 - 18:00)

ТРК «Родник» (10:00 - 16:00)

ТРК «Космос» (12:00 - 15:00)

ТРК «Куба» (11:00 - 16:00)

ТК «КС» (12:00 - 16:00)

ТРК «Фокус» (16:00 - 20:00)

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 (16:00 - 19:00)

25,27, 29 октября

ТРК «Горки» (13:00 - 16:00)

26, 28 октября

ТРК «Горки» (16:00) - 19:00

30 октября

Ледовая арена «Трактор» (15:00 - 18:30)

ЧелМаркет, пр. Ленина, 35 (12:00 - 16:00)

31 октября

ЧелМаркет, пр. Ленина, 35 (12:00 - 16:00)

Магнитогорск

с 25 по 29 октября

ТРК «Гостиный двор» (10:00 - 12:00)

25, 27, 29 октября

Цирк (10:00 - 12:00)

26, 28 октября

Ледовая арена «Металлург» (17:00 - 19:00)

26 октября

Центральная городская ярмарка (12:00 - 15:00)

Миасс

с 25 по 29 октября

ТРК «Слон» (12:00 - 15:00)

Златоуст

с 25 по 29 октября

ТРК «Тарелка» (16:00 - 20:00)

ТРК «Агат» (16:00 - 19:00)

Кыштым

с 25 по 29 октября

ТК «Радуга» (10:00 - 14:00)

Копейск

с 25 по 29 октября

ТК «Слава» (13:00 - 16:00)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru