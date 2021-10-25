В ТРК в Челябинской области всю неделю будут работать пункты вакцинации

Прививки будут делать в торговых центрах и гипермаркетах
Фото: Кирилл САДЫКОВ
С 30 октября попасть в торгово-развлекательные комплексы Челябинской области смогут только обладатели QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. Это значит, что в ноябре пункты вакцинации, обычно открывавшиеся в ТРК по выходным, работать не смогут. Однако у южноуральцев остается шанс бесплатно сделать прививку, не отходя далеко от дома. Перед введением ограничений график работы прививочных пунктов изменили. Теперь посетить их можно и в будние дни.
Чтобы привиться от коронавируса, совершеннолетним посетителям ТРК нужно иметь с собой удостоверение личности, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Потребуется также заполнить анкету, чтобы данные о прививке смогли внести в федеральный реестр, а сам вакцинированный без проблем получил QR-код.
Перед прививкой медики проводят общий осмотр: проверяют давление, температуру тела, содержание кислорода в крови, спрашивают о состоянии здоровья и наличии хронических заболеваний.
В будние дни на этой неделе пункты вакцинации откроются в ТРК, на ледовых аренах и даже в цирке. Вот график их работы:
Челябинск
с 25 по 29 октября
ТРК «Алмаз» (12:00 - 16:00)
ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен» (13:00 - 16:00)
ТРК «Кольцо» (16:00 - 18:00)
ТРК «Родник» (10:00 - 16:00)
ТРК «Космос» (12:00 - 15:00)
ТРК «Куба» (11:00 - 16:00)
ТК «КС» (12:00 - 16:00)
ТРК «Фокус» (16:00 - 20:00)
Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 (16:00 - 19:00)
25,27, 29 октября
ТРК «Горки» (13:00 - 16:00)
26, 28 октября
ТРК «Горки» (16:00) - 19:00
30 октября
Ледовая арена «Трактор» (15:00 - 18:30)
ЧелМаркет, пр. Ленина, 35 (12:00 - 16:00)
31 октября
ЧелМаркет, пр. Ленина, 35 (12:00 - 16:00)
Магнитогорск
с 25 по 29 октября
ТРК «Гостиный двор» (10:00 - 12:00)
25, 27, 29 октября
Цирк (10:00 - 12:00)
26, 28 октября
Ледовая арена «Металлург» (17:00 - 19:00)
26 октября
Центральная городская ярмарка (12:00 - 15:00)
Миасс
с 25 по 29 октября
ТРК «Слон» (12:00 - 15:00)
Златоуст
с 25 по 29 октября
ТРК «Тарелка» (16:00 - 20:00)
ТРК «Агат» (16:00 - 19:00)
Кыштым
с 25 по 29 октября
ТК «Радуга» (10:00 - 14:00)
Копейск
с 25 по 29 октября
ТК «Слава» (13:00 - 16:00)
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