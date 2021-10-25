Стали известны имена кандидатов на участие в Олимпиаде-2022: кто из челябинцев в этом списке

Ольга Фаткулина на Олимпиаде-2014 завоевала серебряную медаль. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Олимпийский комитет России (ОКР) озвучил кандидатуры тех, кто сейчас борются за путевки на попадание в Олимпийскую сборную страны. В этом списке 16 спортсменов из челябинской области, которые представляют пять видов спорта. Отметим, что всего в списке 599 российских атлетов.

В министерстве физической культуры и спорта Челябинской области сообщили, что окончательный состав сборной России на участие в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине будет известен в середине января. Сами Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Для некоторых южноуральских спортсменов Игры в Китае будут не первыми в спортивной карьере. Ольга Фаткулина, Игорь Омелин, Анастасия Чирцова, Екатерина Ефременкова, Василий Кошечкин, Егор Яковлев уже выступали в составе Олимпийской команды.

Кандидаты на попадание в Олимпийскую сборную России 2022 года от Челябинской области:

Конькобежный спорт

Ольга Фаткулина, Анастасия Григорьева, Степан Чистяков

Сноуборд

Мария Волгина, Ярослав Степанко

Фристайл

Александра Глазкова, Анастасия Чирцова, Игорь Омелин

Хоккей с шайбой

Григорий Дронов, Илья Карпухин, Василий Кошечкин, Андрей Чибисов, Егор Яковлев

Шорт-трек

Юлия Береснева, Екатерина Ефременкова, Анна Матвеева

Для некоторых южноуральских спортсменов Игры в Китае будут не первыми в спортивной карьере. Ольга Фаткулина, Игорь Омелин, Анастасия Чирцова, Екатерина Ефременкова, Василий Кошечкин, Егор Яковлев уже выступали в составе Олимпийской команды.

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