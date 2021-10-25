Стали известны имена кандидатов на участие в Олимпиаде-2022: кто из челябинцев в этом списке

Ольга Фаткулина на Олимпиаде-2014 завоевала серебряную медаль.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Олимпийский комитет России (ОКР) озвучил кандидатуры тех, кто сейчас борются за путевки на попадание в Олимпийскую сборную страны. В этом списке 16 спортсменов из челябинской области, которые представляют пять видов спорта. Отметим, что всего в списке 599 российских атлетов.
В министерстве физической культуры и спорта Челябинской области сообщили, что окончательный состав сборной России на участие в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине будет известен в середине января. Сами Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Для некоторых южноуральских спортсменов Игры в Китае будут не первыми в спортивной карьере. Ольга Фаткулина, Игорь Омелин, Анастасия Чирцова, Екатерина Ефременкова, Василий Кошечкин, Егор Яковлев уже выступали в составе Олимпийской команды.
Кандидаты на попадание в Олимпийскую сборную России 2022 года от Челябинской области:
Конькобежный спорт
Ольга Фаткулина, Анастасия Григорьева, Степан Чистяков
Сноуборд
Мария Волгина, Ярослав Степанко
Фристайл
Александра Глазкова, Анастасия Чирцова, Игорь Омелин
Хоккей с шайбой
Григорий Дронов, Илья Карпухин, Василий Кошечкин, Андрей Чибисов, Егор Яковлев
Шорт-трек
Юлия Береснева, Екатерина Ефременкова, Анна Матвеева
Для некоторых южноуральских спортсменов Игры в Китае будут не первыми в спортивной карьере. Ольга Фаткулина, Игорь Омелин, Анастасия Чирцова, Екатерина Ефременкова, Василий Кошечкин, Егор Яковлев уже выступали в составе Олимпийской команды.
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