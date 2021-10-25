В нерабочую неделю детские сады Челябинска будут работать в обычном режиме

Принимать детей будут с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм Фото: Иван МАКЕЕВ

Детские сады в Челябинске в нерабочую неделю, объявленную с 30 октября по 7 ноября, будут работать в обычном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Об этом на аппаратном совещании сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

— В общеобразовательных учреждениях в это время будут каникулы, и образовательная деятельность вестись не будет, — добавил Сергей Авдеев.

В Челябинской области объявлена нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября включительно. Вместе с тем, вводится ряд ограничений: в торговые центры, на базы отдыха, в спортзалы, салоны красоты и т.п. — только по QR-кодам. С 25 октября бары и рестораны не смогут работать по ночам. Ответы на главные вопросы — в нашем материале.

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