Пожилая женщина не смогла выбраться из горящего дома в Челябинской области

Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон

При пожаре в селе Русская Теча Красноармейского района погибла пожилая женщина. Трагедия произошла днем 24 октября.

Первыми к горящему дому прибыли участники добровольной пожарной бригады. К этому моменту уже виден был открытый огонь в жилом помещении. Возле дома оставались два ребенка. Они рассказали, что смогли выбежать на улицу, когда начался пожар, но внутри осталась их бабушка.

Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон

Огонь полностью охватил постройку. К месту происшествия прибыли 15 пожарных, 3 единицы техники, но спасти дом или помочь оставшейся в нем женщине уже не удалось.

— После ликвидации пожара внутри дома была обнаружена погибшая женщина. Из-за ограниченных возможностей в передвижении, она не смогла выйти из дома в след за детьми, — рассказали в Копейском пожарно-спасательном гарнизоне.

Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон

Причину возгорания пока выясняют.

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