Котова поручила разобраться с разбитыми трамвайными переездами: «Если откажутся ремонтировать – выставить претензию»

На уже треснувшую недавно уложенную плитку обратили внимание автомобилисты. Фото: пользователь 2а

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила разобраться с восстановлением недавно отремонтированных трамвайных переездов на проспекте Победы и Свердловском проспекте, которые «поплыли» после снегопада.

— Наблюдайте. Решайте проблему по гарантийному ремонту. Если подрядчики будут отказываться, выставляйте претензию, — сказала Наталья Котова.

В Челябинске в этом году должны отремонтировать 26 трамвайных переездов. 16 из них, как сообщил заместитель главы города Максим Куляшов, уже сделаны. Но автомобилисты заметили, что недавно уложенная плитка треснула. Подрядчик, который занимался ремонтом на перекрестке Чичерина и Победы сообщал КП-Челябинск, что плитку должны были заменить ночью в субботу, 22 октября, но работы до сих пор не выполнены.

— На перекрестке Чичерина и Победы работы сейчас ведутся по гарантии. На перекрестках Свердловский — Ленина, Свердловский — Победы и Ленина — Цвиллинга покрытие уже оперативно восстановлено. В причинах разбираемся. В любом случае добьемся качества, — сказал Максим Куляшов.

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