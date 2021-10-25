Челябинская область может стать крупнейшей площадкой по внедрению фандоматов

Фото: ЦКС

Такое заявление сделал Захид Камилов — генеральный директор ЦКС, в рамках российского экономического форума, организаторами которого стали ПАО «Сбербанк», Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Российский экологический оператор. Одной из ключевых тем обсуждения стала реформа отрасли обращения с ТКО: раздельный сбор, максимальная вторичная переработка отходов и сокращение полигонных захоронений.

Фото: ЦКС

Захид Камилов поделился амбициозными планами внедрения масштабной сети фандоматов, которая сделает Южный Урал лидером федерального пилотного проекта, реализуемого совместно Росэкооператором. Первые аппараты по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок появятся в Челябинске, позже география будет расширена, а их количество в регионе превысит 700 единиц.

Сейчас в экопроекте принимает участие 10 регионов. Крупнейшие экспериментальные площадки развернутся в трех регионах России: Челябинской, Липецкой и Белгородской областях. Впрочем, проекты будут реализовываться по разным моделям. Например, в Белгороде избавиться от мусора с пользой смогут преимущественно в жилых комплексах. Челябинцам же станут доступны фандоматы, расположенные в различных геолокациях: магазинах, общественных пространствах, социальных и культурных учреждениях и даже на промышленных объектах.

Фото: ЦКС

«Спорить о том, где же лучше размещать — пока рано. Посмотрим через год, кому удалось лучше реализовать этот проект. Также необходимо учесть специфику региона: Челябинск — город промышленный, и есть предприятия, на которых работает до 10 тысяч человек. Сейчас мы прорабатываем вопрос установки фандоматов и там. Приятно, что руководители промышленных объектов очень тепло реагируют на предложение, — рассказал Захид Камилов. — Мы планируем установить в регионе порядка 700 аппаратов общей стоимостью инвестиций 500 млн рублей. Львиная доля расходов это, конечно, стоимость самих фандоматов».

По мнению Захида Камилова, чем больше участников удастся привлечь в этот проект, тем лучше для экологического благополучия страны. И такое мнение обосновано — в настоящий момент в зоне ответственности регоператора находится более трех миллионов потребителей Челябинской области. И если хотя бы треть начнет складировать тару в фандоматы, а не в мусорные контейнеры, то положительный эффект будет колоссальным.

СПРАВКА: Среднестатистический россиянин производит около 1,1 кг твердых коммунальных отходов в день. Этот показатель увеличивается на 3% ежегодно. Если заглянуть в мусорное ведро обычного российского домохозяйства, то около половины содержимого будет состоять из потенциального вторсырья — пластика, стекла и жестяных банок. Пока что, из-за отсутствия налаженной инфраструктуры по раздельному сбору отходов в России, большая часть ценных ресурсов оказывается на мусорных полигонах.

Один фандомат способен принять около двух тонн ВМР в месяц, итого 25 тонн в год. Всего в планах Российского экологического оператора и региональных операторов, вступивших в программу, установка 10 000 фандоматов по всей стране. Это позволит увеличить долю перерабатываемых отходов минимум на 2%. Цифры, говорящие сами за себя.

Впрочем, участники РЭФ озвучили и проблемные моменты. Значительным препятствием для оперативного внедрения фандоматов в регионах является отсутствие алгоритмов финансовой мотивации населения. На пути к рециклингу российское законодательство оказалось на шаг позади передовых технологий — в России отсутствует депозитная (залоговая) система обращения одноразовой потребительской упаковки. Грубо говоря, конвертировать бутылку в рубль не получится.

Депозитная система успешно функционирует во многих странах мира и везде она себя оправдала. Как уверяют эксперты отрасли, появление залоговой системы в России — вопрос времени. Куда более серьезной проблемой является недостаточный культурный уровень обращения с отходами среди населения. Поэтому — главное начать.

«Предстоит большая работа по объяснению того, насколько фандоматы важны, полезны и выгодны. Исторически порядок в любом проблемном вопросе наводится путем кнута и пряника. Фандомат — это тот пряник, который должен мотивировать человека на разумное экопотребление. Но нужна грамотная и хорошая система поощрения», — считает основатель компании «Экоплатформ» Максим Каплевич.

Фото: ЦКС

По мнению участников форума, первые шаги можно делать и без депозитной системы. Например, с помощью программ лояльности и бонусов от торговых сетей. Да и почти все ведущие ритейлеры сами заинтересованы в размещении фандоматов на торговых площадях для увеличения покупательского потока.

Такого же мнения придерживаются и в ЦКС. В данный момент челябинский регоператор ведет переговоры с крупнейшими торговыми сетями не только о будущих точках размещения фандоматов, но и способах поощрения экосознательных южноуральцев.

Также генеральный директор ЦКС уточнил, что после внедрения сети фандоматов в Челябинской области переработчики ВМР будут получать от 60 млн единиц пластиковой и алюминиевой тары. И отметил живой интерес к проекту среди челябинцев:

«Тем более, что есть живой интерес среди населения. Мы провели презентацию фандомата в День города в Челябинске и, несмотря на холод и дождь, аппаратом воспользовались более 200 случайных прохожих. Люди подходили, задавали вопросы и озвучивали пожелания о скорейшем размещении подобных аппаратов как можно в больших точках города», — поделился генеральный директор ЦКС.

По мнению Захида Камилова, южноуральцы понимают всю важность ответственного обращения с ТКО. И ЦКС в сотрудничестве с Российским экологическим оператором готовы дать такую возможность. Ведь сбор тары с помощью умных аппаратов — это проект «дальнего прицела», который поможет сделать потребительское поведение более осознанным.

«Фандомат — это флагман нашей программы по сбору вторичного материального сырья. У него много преимуществ: он занимает небольшую площадь, питается электроэнергией и может использоваться как рекламная поверхность. Однако главная цель, которой он поможет добиться — это изменить мышление и поведение граждан. Мы хотим, чтобы приобретая продукт, люди осознавали последствия и помнили, сколько разлагаются различные виды отходов», — подытожил Михаил Панченко, советник генерального директора ППК РЭО.

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